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Karacasu’da girişimcilik kursu başladı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 25 vatandaşın katıldığı ve 4 gün sürecek 2’inci girişimcilik kursu başladı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:37
Karacasu’da girişimcilik kursu başladı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 25 vatandaşın katıldığı ve 4 gün sürecek 2’inci girişimcilik kursu başladı.


Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İŞKUR işbirliği ile yürütülen “Engelliler Ve Eski Hükümlüleri Topluma Kazandırma, Kadınım Güçlüyüm Yarınlara Umutla Bakıyorum veİş Kurma”projelerinden yararlanacak vatandaşların gerekli olan KOSGEB onaylı girişimcilik belgelerini alabilmeleri için kurs düzenlendi.Karacasu SYD Vakfı, Nazilli İŞKUR Şubesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan 25 vatandaşın katılım sağlandığı 32 saat 4 gün sürecek bilgilendirme kursu başladı.


Kurs açılışına katılan Kaymakam Ahmet Soley, kadınlara vedezavantajlı gruplara bilgi ve beceri kazandıracak proje ve çalışmaların süreceğini belirterek, kursa katılanlara başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:37
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