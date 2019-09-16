0553 313 94 23

Karacasu Gladyatör dövüşlerine ev sahipliği yapacak

Karacasu’da Ara Güler ve Prof.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:24
Karacasu Gladyatör dövüşlerine ev sahipliği yapacak

Karacasu’da Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Erim’i Anma 1. Afrodisias Fotoğraf Kültür Sanat ve Turizm Festivali tanıtım toplantısı yapıldı. 15-19 Ekim tarihleri arasında 5 gün sürecek festivalde ilk kez gladyatör dövüşleri yapılacak.



Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’in ev sahipliği yaptığı Ulusal ve yerel basın temsilcilerinin katıldığı toplantıda Belediye Başkanı Zeki İnal, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Şendalgıç, Müze Müdürü Baran Aydın, Esnaf Odasi Başkanı Sefa Töz, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı İbrahim İren, Şoförler Odası Başkanı Adnan Tuncer, Turizm Derneği Başkanı Bülent Eriklioğlu, Karacasu Vakfı Başkanı Mustafa Demir, Karacasulu iş adamları Muammer Gölcük, Ahmet Ayakdaş ve festivalin organizasyonunda görev alacak isimler yer aldı.


Sunumunu Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş’in yaptığı tanıtımda konuşan Kaymakam Ahmet Soley, dolu dolu bir festival planladıklarını ve bu festivalin ilçenin ve Afrodisias’ın tanıtımına büyük katkı yapacağını söyledi. Karacasu hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Zeki Inal da takdire şayan girişimlerle hayata geçirilen bu festivalin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Yapılan sunumda festivalin detaylarından bahsedildi. Festival programının Ara Güler ve Kenan Erim’i etkinlikleri, Ara Güler fotoğraf sergisi, İbrahim Zaman, İzzet Keribar, Emre İkizler, Tahir Özgür’den fotoğraf söyleşileri, Tahsin Şimşek, Hüseyin Kuruüzüm, Hatice Olgun’dan oluşan Edebiyat söyleşileri, Mükerrem Kürüm, Yaşar Atan, Altan Türe’den Afrodisias ve mitoloji konferansları, doğa yürüyüşleri, çocuk şenlikleri, Karacasu Yerel kıyafetler defilesi, mahalle etkinlikleri, yurt içi ve dışından gelen ekiplerin gösterileri, gladyatör oyunlarının canlandırılması, Karacasu Afrodisias 13. Km uzun yol koşusu, Geyre-Afrodisias bin 500 metre koşusu, wushu-kungfu gösterileri, okçuluk gösterileri, Tuğrul Göğüş Keman ve Alexander Mekaev piyano resitali, Anatolia Horn Quartet, ADÜ Eğitim Fakültesi Klasik Müzik Orkestrası, ADÜ Eğitim Fakültesi Korosu, DJ performans, Zeynep Dizdar ve Tolga Çandar konserinden oluştuğu kaydedildi.


Etkinliğin koordinatörü ve uygulayıcısının Karacasu Kaymakamlığı olduğu ve düzenleyici komitenin Karacasu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Geyre Vakfı, Karacasu Geliştirme ve Eğitim Vakfı, Karacasu Ziraat Odası Başkanlığı, Karacasu Esnaf Odası, Karacasu Şoförler Odası, Karacasu Turizm Derneği, Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneğinden oluştuğu bilgisi verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:24
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Dünyanın gözünün olduğu Mersin sahillerinde 40 binin üzerinde yavru kaplumbağa denizle buluştu
    1. (Özel) Dünyanın gözünün olduğu Mersin..
    2. Başkan Çolakbayrakdar, Barsama Mesire..
    3. Elektrik ve hibrit çığır açıyor
    4. İstanbul Challenger’da zafer Humbert’in
    5. Otomobil tutkunları bu festivalde..
    6. Üniversite ders seçimleri ne zaman?..
    7. Erciş Ülkü Ocaklarında nöbet değişimi
    8. Direksiyonu kilitlendikten sonra başka..
    9. Melikgazi’de enerjiye trafo desteği
    10. Ebru Sanatı için izinli kenevir ekimi..
    11. Spor Toto Gelişim Elit U16 Ligi
    12. Görevini kötüye kullanma iddiasıyla..
    13. Mert Akgöz, Çiğli Esentepespor’a..
    14. GastroAntep’te Oğuzeli rüzgarı
    15. İskenderun Özel gelişim hastanesinde..
    16. Anne ve kızının yaralanma anı güvenlik..
    17. Beyşehir’de Bisiklet Festivali sona..
    18. Çiğli’de 2. Pati Dostları Festivali
    19. 100 kişilik ekiple kaybolan..
    20. Harabe evde kalan 7 kişilik aileye..
    21. TEKNOFEST’e yeni ve yerli ürünler..
    22. Satışa hazır paketler halinde kokain..
    23. 260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı"..
    24. İran'dan Trump Ruhani görüşmesi..
    25. Diyarbakır’da aileye tehditler..
    26. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çankaya..
    27. Pazarlarda salçalık biber hareketliliği
    28. Denize atık boşaltan firmaya 18 bin..
    29. Gençler şehre ‘renk’ kattı
    30. Kan donduran cinayet! Sevgilisine..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Para para para…
    Para para para…
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!