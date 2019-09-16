Karacasu Gladyatör dövüşlerine ev sahipliği yapacak

Karacasu’da Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Erim’i Anma 1. Afrodisias Fotoğraf Kültür Sanat ve Turizm Festivali tanıtım toplantısı yapıldı. 15-19 Ekim tarihleri arasında 5 gün sürecek festivalde ilk kez gladyatör dövüşleri yapılacak.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’in ev sahipliği yaptığı Ulusal ve yerel basın temsilcilerinin katıldığı toplantıda Belediye Başkanı Zeki İnal, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Şendalgıç, Müze Müdürü Baran Aydın, Esnaf Odasi Başkanı Sefa Töz, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı İbrahim İren, Şoförler Odası Başkanı Adnan Tuncer, Turizm Derneği Başkanı Bülent Eriklioğlu, Karacasu Vakfı Başkanı Mustafa Demir, Karacasulu iş adamları Muammer Gölcük, Ahmet Ayakdaş ve festivalin organizasyonunda görev alacak isimler yer aldı.

Sunumunu Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş’in yaptığı tanıtımda konuşan Kaymakam Ahmet Soley, dolu dolu bir festival planladıklarını ve bu festivalin ilçenin ve Afrodisias’ın tanıtımına büyük katkı yapacağını söyledi. Karacasu hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Zeki Inal da takdire şayan girişimlerle hayata geçirilen bu festivalin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Yapılan sunumda festivalin detaylarından bahsedildi. Festival programının Ara Güler ve Kenan Erim’i etkinlikleri, Ara Güler fotoğraf sergisi, İbrahim Zaman, İzzet Keribar, Emre İkizler, Tahir Özgür’den fotoğraf söyleşileri, Tahsin Şimşek, Hüseyin Kuruüzüm, Hatice Olgun’dan oluşan Edebiyat söyleşileri, Mükerrem Kürüm, Yaşar Atan, Altan Türe’den Afrodisias ve mitoloji konferansları, doğa yürüyüşleri, çocuk şenlikleri, Karacasu Yerel kıyafetler defilesi, mahalle etkinlikleri, yurt içi ve dışından gelen ekiplerin gösterileri, gladyatör oyunlarının canlandırılması, Karacasu Afrodisias 13. Km uzun yol koşusu, Geyre-Afrodisias bin 500 metre koşusu, wushu-kungfu gösterileri, okçuluk gösterileri, Tuğrul Göğüş Keman ve Alexander Mekaev piyano resitali, Anatolia Horn Quartet, ADÜ Eğitim Fakültesi Klasik Müzik Orkestrası, ADÜ Eğitim Fakültesi Korosu, DJ performans, Zeynep Dizdar ve Tolga Çandar konserinden oluştuğu kaydedildi.

Etkinliğin koordinatörü ve uygulayıcısının Karacasu Kaymakamlığı olduğu ve düzenleyici komitenin Karacasu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Geyre Vakfı, Karacasu Geliştirme ve Eğitim Vakfı, Karacasu Ziraat Odası Başkanlığı, Karacasu Esnaf Odası, Karacasu Şoförler Odası, Karacasu Turizm Derneği, Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneğinden oluştuğu bilgisi verildi.