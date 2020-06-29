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Karaca’nın yeni Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Cennet Melis Uslukılınç oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:48:55 -
Karaca’nın yeni Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Cennet Melis Uslukılınç oldu

İSTANBUL (AA) - Cennet Melis Uslukılınç, Karaca’da Marka ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine atandı.

Karaca'dan yapılan açıklamaya Cennet Melis Uslukılınç, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu ve iş hayatına Evyap'ta Ürün Müdür Yardımcısı olarak başladı. Evyap'taki Pazarlama deneyiminin ardından, 2007 yılında başladığı Unilever yolculuğu 11 yıl sürdü.

2 yıl boyunca saha satışta gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Uslukılınç, Türkiye'de henüz olgunlaşmaya başlayan "Alışverişçi Pazarlaması - Shopper Marketing" ile tanıştı. Bu süre zarfında; gıda, kişisel bakım, ev bakım kategorilerinde 25 markanın Alışverişçi ve Kategori Pazarlaması süreçlerini yönetti.

Unilever’de üstlendiği çok sayıda önemli görev ve ses getiren başarıları sonrasında kariyerine farklı bir yön verme kararı aldı. London College of Fashion'dan Visual Merchandising ve Display eğitimi alan Cennet Melis Uslukılınç, Central Saint Martins’de "Perakendede Deneyim Tasarımı" eğitimini tamamladı. Tüm bu tecrübe ve birikimlerini perakende sektöründe faaliyet gösteren diğer firmalara aktarmak için Retail Guru Academy'i kurdu.

Sabancı Üniversitesi EDU'da perakendede faaliyet gösteren şirketlere ve markalara “Perakende Deneyim Tasarımı” eğitimleri verdi. Bilgi Üniversitesi lisansüstü programı Marka Okulu’nda "Perakende Deneyim Tasarımı" dersi verdi. Uslukılınç'ın yeni görevi ise Karaca’da Marka ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü oldu.


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