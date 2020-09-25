  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karacahisar Kalesi bilim dünyasına ve turizme sunulacak
Aktüel

Karacahisar Kalesi bilim dünyasına ve turizme sunulacak

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:08:44 -
Karacahisar Kalesi bilim dünyasına ve turizme sunulacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ayyıldız ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Cumhurbaşkanlığı kararı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile AÜ iş birliğinde AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın başkanlığında kazı çalışmaları yapılan Karacahisar Kalesi'ni ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayyıldız, Osmanlı'nın ilk fethettiği ve ilk hutbenin okunduğu Karacahisar'da bir feyz-i millinin gömülü olduğunu belirterek, 2020 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı çalışmalarının söz konusu bu feyzimillinin gün ışığına çıkarılmasında kilit rol üstlendiğini kaydetti.

Eskişehir'in tarihi ve kültürel anlamda zengin bir kent olduğunu vurgulayan Ayyıldız, "Osmanlı'nın kuruluşunda önemli yeri olan Karacahisar Kalesi kazı, araştırma ve incelemelerin yanında koruma ve yenileme çalışmaları da yapılıp bilim dünyasına ve turizme sunulacak." ifadelerini kullandı.

Vali Ayyıldız, çalışmaları hassasiyetle sürdüren AÜ Rektörü Erdal'a, Kazı Başkanı Yılmazyaşar ve ekibine teşekkür etti.

Yılmazyaşar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle ve Eskişehir Valiliğinin destekleriyle çalışmalarını sürdürdüklerine değinerek, kazının Kuruluş Dönemi Osmanlı arkeolojisinin en önemli temsili olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı
Medya

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen 'Masterchef Türkiye' adlı yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun ba..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mehmet Bekaroğlu, 2 milyon 620 bin TL'lik lüks aracın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu belirterek, 'Bu insan..
İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!
Gündem

İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!

BM Genel Kurulu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği yerlere yasadışı olarak yerleştiğini belirtere..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı