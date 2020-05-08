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Aktüel

Karacabey’de ihtiyaç sahiplerine destek

Karacabey sınırları içerisinde kurulacak olan ’yeni nesil organize sanayi bölgesi’ TEKNOSAB’ın yönetimi tarafından, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 750 adet erzak kolisi hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:21:00 -
Karacabey’de ihtiyaç sahiplerine destek

Karacabey sınırları içerisinde kurulacak olan ’yeni nesil organize sanayi bölgesi’ TEKNOSAB’ın yönetimi tarafından, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 750 adet erzak kolisi hazırlandı. Hazırlanan koliler, TEKNOSAB Müdürü İlker Er tarafından Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Er, daha sonra Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi.



Özkan’dan teşekkür


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, destekleri için Er’e teşekkür ederken, “Ülkemizin en önemli yatırımlarından biri olan hem Karacabey’in hem de Bursa’nın gelişimine önemli katkı sağlayacak TEKNOSAB’ın bu anlamlı desteğine minnettarız. Bizler de gelen bu yardımları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak için aracılığı üstleniyoruz. Ekiplerimiz bu anlamda haftanın 7 günü boyunca sahada çalışıyorlar. Bu vesileyle, desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum’’ dedi.

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