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Karacabey’de bazı cadde ve sokaklarda maskesiz gezmek yasak

Bursa’nın Karacabey ilçesinde korona virüsün yayılmasının engellenmesi için vatandaşın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda maske takılması zorunluluğu getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:48:03 -
Karacabey’de bazı cadde ve sokaklarda maskesiz gezmek yasak

Bursa’nın Karacabey ilçesinde korona virüsün yayılmasının engellenmesi için vatandaşın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda maske takılması zorunluluğu getirildi.


Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Karacabey’de uygulanmak üzere bazı kararlar alındı.


Bursa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı Bursa Caddesi, Bandırma Caddesi, Heykel Caddesi, Sevgi Yolu Caddesi, Ortaokul Caddesi, Panayır Caddesi ve Dr. Rüştü Özüt Caddesi’nde maske takma zorunluluğu getirildi.


Yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacak.

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