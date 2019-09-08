Karacabey Belediyesi’nden toplu sünnet şöleni

Bursa’nın Karacabey Belediyesi, 90 çocuğu sünnet ettirdi.

Çocukların ilk mürüvvet heyecanına ortak olmak için kolları sıvayan Karacabey Belediyesi tarafından tertiplenen sünnet şöleni, Kültür Park içindeki bir düğün salonunda yapıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçedeki 90 tane çocuğun erkekliğe ilk adımı attığı bu anı bütün ilçe halkı ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu tür hizmetlerimiz devam edecek. 3 - D formülü ortaya koyduk. Doğumundan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. İyi günlerde vatandaşlarımızın yanında olarak mutluluklarının artmasına katkı sağlamaya çalışırken, kötü günlerinde ise acılarının azalması için moral olarak yanlarında oluyoruz. Sosyal belediyeciliğe, kültürel belediyeciliğe ve sportif belediyeciliğe önem veriyoruz. Karacabey Belediyesi bu alanlarda yapmış olduğu çalışmalarla diğer belediyelere örnek oluyor. Bugün de 90 tane yavrumuzun mutlu gününde bir aradayız. Bu yavrularımızın, vatana millete hayırlı evlatlar olmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Efeler ekibi gösterisiyle başlayan sünnet şöleninde sünnet çocuklarına kol saati hediye edilirken, davetlilere pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.