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Karaca; "Körfezdeki sorunu el birliğiyle çözmeliyiz"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca birlikte düzenledikleri basın toplantısında Fethiye Körfez’deki renk değişimiyle ilgili bilgiler verdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:02
Karaca; "Körfezdeki sorunu el birliğiyle çözmeliyiz"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca birlikte düzenledikleri basın toplantısında Fethiye Körfez’deki renk değişimiyle ilgili bilgiler verdi.



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye’de binlerce esnafın turizmden geçindiğini, Körfez’de yeni değil yıllardır bir kirliliğin söz konusu olduğunu ifade etti. Fethiye’nin dünyanın en güzel noktalarından olduğunu, siyasi ayrım yapmadan belediye ve iktidarla el ele sorunun çözülmesi gerektiğini, Fethiye ülkemizin ender turizm merkezlerinden birisi, burada siyasi ayrım yapmamalıyız. Körfezi temizleyeceksek belediye ve farklı partiler ile birlikte iktidar ile ele, ele verip bu sorunu çözmesi gerektiğini söylene Karaca şunları kaydetti: " Bizler burada suçlu aramıyoruz. Çözüm noktasında burayı nasıl çözüme kavuştururuz, körfezi nasıl temizleriz bu noktada çalışmalar devam ediyor. Bu sorun 50 ile 100 yılık sorun, derelerden gelen alüvyonlar ve erozyondan kaynaklı topraklar körfezi doldurmuş durumda. Burada bulunan teknelerin manevra kabiliyeti kalmamış durumda.Her kafadan bir ses çıkıyor Fethiye’de burada bilim insanlarına gerçekten ve verilere inanmak zorundayız. Bizler burada iktidarı ile birlikte MUSKİ ve gerektiği takdirde MUÇEV ile de Fethiye Belediyesi olarak bu bölgede nasıl bir çalışma yapabiliriz, bu körfezi nasıl temizleriz bunu çabası içerisinde olmalıyız. Yetkili kişiler kimse göreve davet ediyorum. Burada sadece arıtmayı kötüleyerek, bir yere varma şansımız yok. Burada kaybedecek Fethiye’dir, kaybedecek bir siyasi parti değildir. Yetkili konumdaki herkesi beraber el atarak çözmemiz gerekiyor" dedi.



Milletvekili Girgin ise, Fethiye Körfezi ata miras değil gelecek kuşakların emaneti olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi. Bayram döneminde Muğla’nın 10 milyon turisti ağırlaması beklendiğini dile getiren Girgin,


“Yaklaşık bir ay önce gerek Turizm, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na birçok konudaki sorunları ilettiğini belirten Girgin, “Bütün kurumlar olarak bir araya gelip Fethiye Körfezi’ndeki sıkıntıyı bertaraf edelim. Bizim amacımız birilerini kötülemek değil sorunun çözülmesini sağlamak. Bu sorun yıllardır var. Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüştük. Fethiye’nin herhangi bir yerine, ‘Burada denize girmek yasaktır. Yazısı asılırsa dünyaya rezil oluruz’ dedik. Bu bize yakışmaz. Bakan bey de bize Fethiye’nin körfez temizliği çalışmalarına başlayacaklarını iletti.”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:02
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