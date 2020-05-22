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Karabük'ün yüksek kesimlerine mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:36:05 -
Karabük'ün yüksek kesimlerine mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında başlayan kar, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Bölgede seyahat edenler, araçlarını yol kenarına park ederek hatıra fotoğrafı çekti.

Meteoroloji yetkilileri, kentin yüksek kesimlerde yağan karın bu gece hafif şekilde görülebileceğini bildirdi.

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