Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karabük'ün Safranbolu ilçesine akın akın geliyorlar!

Safranbolu ilçesi Sırçalı Kanyonu'nda bulunan 'taş teras' ziyaretçi akınına uğruyor. Yüksekte bulunan taşın üzerine çıkanlar fotoğraf çektiriyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:41
Karabük'ün Safranbolu ilçesine akın akın geliyorlar!

Safranbolu'ya bağlı Düzce köyü yakınlarındaki Sırçalı Kanyonu'nda altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal bir teras haline gelen kayanın üzerine çıkanlar yaklaşık 100 metreden doğa harikası kanyonu izliyor.

Ziyaretçiler, 'taş teras' diye adlandırdıkları ve yürekleri ağza getiren yükseklikteki kayanın üzerine çıkarak adrenalin yaşarken, dış mekan çekimlerinde damat ve gelinlerin en çok tercih ettiği mekan oldu.

55 haneli Düzce köyünün Muhtarı Burhan Sağlam, "Gelen giden, yoğun talep. Her hafta en az 30-40 tane araç geliyor. Yollarımız daha iyi olsa daha çok gelen olacak. Çalışma yapılsa daha fazla turist gelebilir. Bu konuda kaymakamlık ve valilik bir çalışma yapabilir. Beklentimiz oraya turizm amaçlı bir şey yapılabilir, turizme kazandırılabilir. Bu taşın köyü etkilememesi gibi bir şansı yok. Gelenler arsa alır ev yapar. Köyün nüfusu artar" dedi.

BU BİR YERDE NİMET, KÖYÜMÜZ CANLANACAK'

'Taş teras'ın hemen karşısındaki bahçesinde lahana toplayan Saniye Şahin (55) ise "Gelen orayı soruyor. Aslında oranın adı taş teras değil. Orasının ismi 'bisleğeç' kayasıdır. Ekmek çevirdiğimiz bisleğeç. Öyle ya şekli. Millete cazip geldi demek ki. Resim çekilenler internetten paylaştı. Şükürler olsun. İyi şimdi çok canlandı. Biz de çok memnunuz. Mesela benim burada bahçem var. Mısır, yumurta haşlayıp satabilirim. Bu bir yerde nimet. Bunun sayesinde köyümüz canlanacak. Çocuklarım, torunlarım köyde.

'KAYAYI YANDAN GÖRSELER ÇIKMAZLAR'

Arkadaşlarıyla gelip kayanın üzerine çıkan İbrahim Yücel, "İlk çıkıldığında hiçkimse bir heyecan yaşamıyor. Çıktıktan sonra ise 'ben buraya mı çıktım?' diye düşünceye kapılıyorlar.  İnsanlar kayayı yandan görseler çıkamazlar" dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 10:41
  1. Düzce
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl Oyunları başladı
    1. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
    2. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
    3. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
    4. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
    5. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
    6. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
    7. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
    8. Bursaspor hazırlıklara başladı
    9. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
    10. Timsah çalışmalara hemen başladı
    11. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    12. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    13. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    14. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    15. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    16. Terör örgütüne büyük darbe
    17. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
    18. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
    19. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta..
    20. ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?