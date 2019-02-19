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Karabük’ten 100 kişilik TTK için bin 610 başvuru

Karabük’ten Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na (TTK) alınacak 100 işçi için bin 610 kişi başvuru yaptı.

19 Şubat 2019 Salı 12:56
Karabük’ten 100 kişilik TTK için bin 610 başvuru

Karabük’ten Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na (TTK) alınacak 100 işçi için bin 610 kişi başvuru yaptı.


Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere İŞKUR Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvurular 12 Şubat 2019 tarihinde başlamıştı. Zonguldak’ta 700, Bartın’da 200, Karabük’te 100 işçi alımı için vatandaşlar başvuruların alındığı kurum binalarına adeta akın etti.TTK’ya Karabük’ten alınacak 100 işçi için bin 610 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.


Karabük 100 işçi alımı için 02-03 Mart 2019 tarihlerinde,Karabük Nikah salonunda, saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacak.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:56
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