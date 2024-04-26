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Yerel Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Yerel

Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-04-26 16:18:00 -
Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük’te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1,82 gram esrar maddesi ele geçirilirken, mahkemeye çıkarılan zanlı serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi çerçevesinde yaptıkları operasyonda, Bayır Mahallesi’nde M.G isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1,82 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak” suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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