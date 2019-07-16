Karabük'te uyuşturucu operasyonu! 11 kilogram esrar ele geçirildi Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürülüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Yenice ilçesinebağlı Yamaç köyündeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 11 kilogram esrar ele geçirildi, M.K. ve eşi S.K. gözaltına alındı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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