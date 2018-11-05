Karabük'te tartışma kanlı bitti: 3 kişi yaralı

Bu sırada olay yerinden ayrılıp eve gidip av tüfeğini alarak geri dönen Dursun T, rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla Adem İ. ve yanında bulunan Mustafa Y. (48) ile Sabri K. (40) yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bu sırada olay yerinden kaçan Dursun T, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.