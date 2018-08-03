Karabük'te şüpheli valiz fünye ile patlatıldı!

100'üncü Yıl Mahallesi 1003 No'lu Cadde üzerinde, ATM'nin arkasına bırakılan valizden şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı, cep telefonu sinyalleri de jammer ile kesildi.

Çevredeki apartmanlarda oturanlar balkondan ve istinat duvarı gerisinden polisin çalışmalarını izledi.

Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek yaklaştığı valizi fünye ile patlattı.

Boş çıkan valiz, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, valizi kimin bıraktığını tespit etmek için çevredeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Cadde ulaşıma açıldı, vatandaşlar da ATM'den işlem yapmaya devam etti.





