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Karabük'te "sel tatbikatı"

Tatbikatta senaryo gereği sele kapılan araçtaki kişiler kurtarıldı, selde mahsur kalan ve yardım isteyenlere botlarla ulaşıldı- Karabük Valisi Fuat Gürel:- "Afet başımıza geldiğinde nelerle karşılaşabileceğimizi önceden görüp, kurumların koordinesini sağlayıp, hızlı şekilde olay yerine intikal etmek adına neler gerekiyor, bunları görmek adına tatbikat planladık"

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:43
Karabük'te "sel tatbikatı"

KARABÜK (AA) - Karabük'te Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) önderliğinde "sel tatbikatı" yapıldı.

AFAD koordinasyonunda Safranbolu ilçesindeki Kadıbükü köyü yakınlarından geçen derede yapılan tatbikata jandarma, polis, itfaiye, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Devlet Su İşleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Türk Kızılay ile Telekom, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı.

Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük AFAD Müdürü Gazanfer Erbay ve diğer yetkililerin de izlediği tatbikat gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği selin olduğu bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Koordinasyon merkezinin de kurulduğu tatbikatta sel bölgesinde güvenlik önlemleri alındı.

Sele kapılan araçtaki kişiler kurtarıldı, mahsur kalan ve yardım isteyenlere botlarla ulaşıldı ve kurtarılan kişiler sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ulaşılması güç alanlarda kalanlar eğitimli köpeklerin de desteğiyle bulunarak sedye ve halatlar yardımıyla kurtarıldı ve en yakın hastanelere ulaştırıldı.

Kızılay tarafından sosyal yaşam alanlarının oluşturulduğu tatbikatta afetzedelere giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu. Elektrik, Telekom ve doğal gaz ekipleri de arızaları gidermeye çalıştı.

- "Başarılı şekilde sonuçlandırıldı"

Vali Gürel, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli'de meydana gelen depremi hatırlatarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Her an afetlere hazır olunması gerektiğini belirten Gürel, şunları söyledi:

"Afet başımıza geldiğinde nelerle karşılaşabileceğimizi önceden görüp, kurumların koordinesini sağlayıp, hızlı şekilde olay yerine intikal etmek adına neler gerekiyor, bunları görmek adına tatbikat planladık. Sel afeti sonucunda insanların mahsur kaldığı sıkıntılar olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren AFAD koordinesinde bütün kurumlarımızın olay yerine intikal ettirilmesi ve orada gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kurumların koordinesi çalışmasını yerinde görmek adına tatbikat yapıldı.

Başarılı şekilde sonuçlandırıldı. Bu, planlı ve haberli bir tatbikattı. Bundan sonra plansız ve habersiz birkaç tatbikat planlayacağız. Kurumların koordinesini gerektiren bu tür afetlerde hızlı şekilde güvenliği sağlayabilmeyi nasıl başarabiliriz, bu tecrübe edildi."

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:43
  1. Karabük
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