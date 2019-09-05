Karabük'te saman yüklü kamyonda yangın! Araba kullanılamaz hale geldi
Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.05 Eylül 2019 Perşembe 15:02
H.A. yönetimindeki saman yüklü kamyonun motor kısmı Atatürk Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyonun sürücü mahalli kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan ekipler, yanan samanbalyalarını söndürebilmek için de yoğun çaba harcadı.
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