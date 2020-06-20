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Aktüel

Karabük'te sahte para operasyonunda 5 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-06-20 23:32:37 -
Karabük'te sahte para operasyonunda 5 tutuklama

KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Safranbolu ilçesinde, 6 ayrı "parada sahtecilik" olayına karıştığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda M.U, O.S.M, Y.K.T, K.C.B. ve M.A. gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde 600 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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