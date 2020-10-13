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Aktüel Karabük'te sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü
Aktüel

Karabük'te sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:14:41 -
Karabük'te sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü

KARABÜK/ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Karabük'teki özel bir hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 9 Ekim'de rahatsızlanan Harun İnanç (54) hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edilen İnanç, 11 Ekim'de yaşam mücadelesini kaybetti.

İnanç'ın sahte içkiden zehirlenmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, Ereğli ilçesinde bir kişi, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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