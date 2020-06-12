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Aktüel

Karabük'te sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:52:46 -
Karabük'te sağanak etkili oldu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Özellikle Söğütlüçeşme mevkisinde aniden bastıran yağmur, kısa sürede su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Belediye ve Karayolları ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Yaya ve araçlara yardımcı olan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük Valiliği, vatandaşları olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.


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