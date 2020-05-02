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Aktüel

Karabük'te sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-02 19:30:15 -
Karabük'te sağanak etkili oldu

KARABÜK (AA) - Karabük'te aniden başlayan sağanak etkili oldu.

Sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan kentte etkili olan sağanak sonucu Karabük-Zonguldak kara yolu Fatih Mahallesi yakınlarında yamaçlardan akan selle yola taş ve toprak düştü.

Karayolları ekipleri yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.


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