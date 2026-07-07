  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zelenski'den müttefiklere açık çağrı: NATO'nun bir parçası olmalıyız Akit TV ekibine de saldırmışlardı! Özgür’ün adamlarından gazeteciye darp Faşist Le Pen'e siyasetten men cezası: Elektronik kelepçe ile 1 yıl geçirecek Demokratların muhtemel başkan adayından Netanyahu'ya salvo! İsrail ile ilişkilerde tarihi yol ayrımı resmi olarak ilan ediliyor! Yarın Trump ile bir araya gelecek! Zelenskiy, Patriot füzelerinin peşinde Siyonistleri korku sardı: “Umarız Türkiye F-35’leri alamaz” Beştepe'de Erdoğan-Trump zirvesi! CAATSA tamam sıra F-35’te Mezhepçi Birgün’den ABD dansözlüğü! Dün ‘oh ceza geliyor’ bugün ‘go home’ Korku dolu anlar! İniş takımı kırılan yolcu uçağı yan yattı NATO'dan Türkiye itirafı
Yerel Karabük'te polisin dur ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı! Yarım milyon liraya yakın ceza kesildi!
Yerel

Karabük'te polisin dur ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı! Yarım milyon liraya yakın ceza kesildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Karabük'te polisin dur ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı! Yarım milyon liraya yakın ceza kesildi!

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye adeta ceza yağdı. Ekiplerin amansız takibi sonucu kıskıvrak yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 492 bin 719 lira para cezası uygulanırken, otomobili ise otoparka çekildi.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsüne 492 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Y.Ç. kullandığı 06 EJL 836 plakalı otomobille Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Y.Ç'nin, sürücü belgesinin geçici iptal olduğu tespit edildi.

Sürücünün yapılan alkol kontrolünde de 0,55 promil alkollü olduğu ve otomobilin muayenesinin olmadığı belirlendi.

​​​​​​​Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince sürücüye 492 bin 719 lira para cezası uygulandı, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. 

İki trafik kazasında korkunç son! 25 kişi hayatını kaybetti
İki trafik kazasında korkunç son! 25 kişi hayatını kaybetti

Dünya

İki trafik kazasında korkunç son! 25 kişi hayatını kaybetti

İzne geldi, kazada hayatını kaybetti! Uzman çavuşun acı sonu
İzne geldi, kazada hayatını kaybetti! Uzman çavuşun acı sonu

Yerel

İzne geldi, kazada hayatını kaybetti! Uzman çavuşun acı sonu

ABD Başkanı Trump'tan savaş açıklaması! "Öyle ya da böyle biz kazanacağız"
ABD Başkanı Trump'tan savaş açıklaması! "Öyle ya da böyle biz kazanacağız"

Dünya

ABD Başkanı Trump'tan savaş açıklaması! "Öyle ya da böyle biz kazanacağız"

Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var

Gündem

Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23