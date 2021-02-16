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Eğitim Karabük’te okullar tatil mi? Karabük’te bugün yüz yüze eğitim var mı? Karabük'te okullar kaç gün tatil?
Eğitim

Karabük’te okullar tatil mi? Karabük’te bugün yüz yüze eğitim var mı? Karabük'te okullar kaç gün tatil?

Karabük’te yoğun kar yağışı ve bozlanma sebebiyle il genelinde yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, Karabük Valiliğinden yüz yüze eğitime yönelik tatil açıklaması geldi. Peki Karabük Valiliği yüz yüze eğitimi tatil etti mi? Karabük’te okullar tatil mi? Bugün Karabük’te okular tatil mi? Karabük’te 16 Şubat Salı yüz yüze eğitim var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 08:35:00 -
Karabük’te okullar tatil mi? Karabük’te bugün yüz yüze eğitim var mı? Karabük'te okullar kaç gün tatil?

Karabük’ün bir çok bölgesinde etkili olan kar yağışı ilçelerde de etkili olmaya devam ediyor. UNESCO tarafından dünya miras kenti listesinde yer alan Safranbolu’da kartpostallık görüntüler oluştu. Bununla beraber etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte ilimizde 166 köyün yollarını ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Karabük”’te etkili olan kar yağışı köy okularında başlalayan yüz yüze eğitimi de vurdu.

Karabük'te okullar tatil mi?

Karabük'te, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün daha ertelendi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden, 16 Şubat Salı il genelinde resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 gün süreyle ertelendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Karabük'te, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim bugün de ertelenmişti.

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