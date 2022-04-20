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Yerel Karabük'te nüfusun 48 bin 34'ü çocuklardan oluşuyor
Yerel

Karabük'te nüfusun 48 bin 34'ü çocuklardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Karabük'te nüfusun yüzde 19,3'ünü oluşturan çocuk sayısının 48 bin 34 olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 16:14:00 -
Karabük'te nüfusun 48 bin 34'ü çocuklardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yıl sonu itibarıyla, 84 milyon 680 bin 273 kişilik Türkiye nüfusunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocukların oluşturduğunu açıkladı.

Karabük'te çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 19,3 olurken, çocuk nüfus 48 bin 34 kişi oldu. Verilere göre Zonguldak'ta çocuk nüfus sayısı 121 bin 623, Bartın'da ise 39 bin 101 olarak belirlendi.

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