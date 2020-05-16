  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fitreyi Ramazan Ayı'nda vermek şart mıdır?

Hz. Cabir'in (r.a) evinde vuku bulan mucize

İbadet bize kazandırır?

Abdullah ibn-i Ömer'in himmeti

Peygamber efendimize manen yakın olanlar kimlerdir?
için kalan
Ekonomi

Karabük’te Nisan ayında 164 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük’te 2020 yılının Nisan ayında 164 konut satışı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:31:48 -
Karabük’te Nisan ayında 164 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük’te 2020 yılının Nisan ayında 164 konut satışı yapıldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Nisan ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.


Açıklanan rakamlara göre, Karabük’te Nisan ayında 164 konut satıldı. Nisan ayında satılan 164 konuttan 57’si ilk satış, 107’si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Ocak - Nisan 2020 dönemini kapsayan ilk dört ayda ise Bin 151 konut satışı gerçekleşirken, bunun 270’i ilk satış, 881’i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.


Öte yandan Zonguldak’da Nisan ayında 181 konut satışı gerçeleşirken, Bartın’da ise 71 konut satışı gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı