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Aktüel Karabük'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

Karabük'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 00:58:52 -
Karabük'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı önündeki kavşağa ters yönden çıkan Afganistan uyruklu Abdul Fattah A. (24) idaresindeki 37 MA 0089 plakalı motosiklet, Muhammet Hulusi Ö. (21) yönetimindeki 78 BZ 977 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan İlkan B. (22) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ kaza yerine gelerek bilgi aldı.

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