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Aktüel Karabük'te minibüs hırsızlığı şüphelisinin yakalanması güvenlik kamerasında
Aktüel

Karabük'te minibüs hırsızlığı şüphelisinin yakalanması güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:40:55 -
Karabük'te minibüs hırsızlığı şüphelisinin yakalanması güvenlik kamerasında

KARABÜK (AA) - Karabük'te, bir minibüsü çaldığı ileri sürülen kişinin polis ekiplerince yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 2 Ekim'de N.Y'ye ait 78 BC 533 plakalı park halinde anahtarı üzerindeyken S.D. tarafından çalınan minibüsün polis ekiplerince bulunması ve şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları basınla paylaşıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin çaldığı iddia edilen minibüsle önünü kesen polis aracına çarpması, ardından diğer ekiplerin de gelmesiyle şüphelinin gözaltına alınması yer alıyor.

Önceki gün, Kartaltepe Mahallesi'nde park halinde anahtarı üzerinde bulunan N.Y'ye ait minibüsün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı. S.D. idaresindeki minibüsü yaklaşık 1,5 saat sonra Namık Kemal Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulan polis ekipleri, 218 promil alkollü olduğu tespit edilen şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.


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