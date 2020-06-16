Karabük’te maske kullanımına büyük oranda uyuluyor

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda kentte maskesiz sokağa çıkma yasağına vatandaşlar büyük oranda uyuyor.

Karabük’te bir süredir uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına vatandaşlar büyük oranda uyarken, bazı vatandaşların maskeleri çene ve boyun kısımlarına takmaya devam ettiği görüldü. Kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nde insan yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar maske kuralına uydu.

Karabük Valiliği, bir süre önce maskesiz dolaşmayı yasaklarken, vatandaşlara ceza işlemi uygulanmıyordu. Karabük’te vak’a sayısının bir anda 49’a yükselmesinin ardından valilik, kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.’nci maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.’nci maddesi gereğince 3 bin 180 lira idari para cezası uygulanacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde 42 ilde maskesiz sokağa çıkmanın yasakladığını açıklamıştı.