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Yerel Karabük'te korkutan yangın
Yerel

Karabük'te korkutan yangın

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katı ev, kullanılamaz hale döndü.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 01:11:00 -
Karabük'te korkutan yangın

İmanlar Köyü Muhtarı Salim Küçükkara'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bu sırada evin ahırında bulunan büyükbaş hayvanlar dışarı çıkarıldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, eve bitişik olan ahıra ve tahıl ambarına da sıçradı.

Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında, ev, ahır ve tahıl ambarı kullanılamaz hale geldi.

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