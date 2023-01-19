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Yerel Karabük'te kontrolden çıkan tır devrildi
Yerel

Karabük'te kontrolden çıkan tır devrildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 20:23:00 -
Karabük'te kontrolden çıkan tır devrildi

Edinilen bilgiye göre, Kuzdağ köyü Şeker Kanyonu mevkisinde Mesut S. (29) yönetimindeki 05 ABH 340 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü kupa üzerinde ekipleri bekledi.

Olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Mesut S. tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan yatan tır ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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