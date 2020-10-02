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Aktüel Karabük'te karantina kuralını ihlal eden iki kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Karabük'te karantina kuralını ihlal eden iki kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 20:47:49 -
Karabük'te karantina kuralını ihlal eden iki kişi yurda yerleştirildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymadıkları belirlenen iki kişiye 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Karantinada olması gereken Veysel U, Kapullu Mahallesi Deretarla mevkisinde polis ekiplerince yakalandı.

Karabük Defterdarlığına gelen yabancı uyruklu Yasir Al J. ise görevliler tarafından yapılan HES kodu sorgulamasında evde karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen Veysel U. ve Yasir Al J, Katip Çelebi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta karantinaya alınan Veysel U. ve Yasir Al J'ye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

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