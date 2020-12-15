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Aktüel Karabük'te kapıları ve koltukları olmayan otomobille tehlikeli yolculuk
Aktüel

Karabük'te kapıları ve koltukları olmayan otomobille tehlikeli yolculuk

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:29:57 -
Karabük'te kapıları ve koltukları olmayan otomobille tehlikeli yolculuk

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Ankara-İstanbul kara yolunda kapıları ve koltukları ile diğer bazı parçaları olmayan otomobille bir kasa üzerine oturarak seyahat eden kişi, görenleri şaşkına çevirdi.

Otomobille yolda hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen kişi, kendisini görenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam etti.

Yoğun trafik akışına aldırmadan bir süre bu şekilde ilerleyen kişinin tehlikeli yolculuğu, AA muhabiri tarafından görüntülendi.

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