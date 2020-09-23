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Aktüel Karabük'te kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
Aktüel

Karabük'te kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:10:21 -
Karabük'te kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te tünelden geçtiği sırada kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Eskipazar ilçesi istikametine bisikletle giden Mehmet Özdemir'e (67), Cildikısık Tüneli'nden geçtiği sırada arkasından gelen Necati D. yönetimindeki 61 K 25047 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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