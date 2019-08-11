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Karabük’te İl protokolü bayramlaştı

Karabük’te Kurban Bayramı dolayısıyla il protokolünün katılımıyla polis evinde bayramlaşma programı düzenlendi.

11 Ağustos 2019 Pazar 17:17
Karabük’te İl protokolü bayramlaştı

Karabük’te Kurban Bayramı dolayısıyla il protokolünün katılımıyla polis evinde bayramlaşma programı düzenlendi.


Kurban Bayramında toplumsal dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla polis evinde düzenlenen bayramlaşma törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan">Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.


Bayramlaşma programında konuşan Vali Fuat Gürel, bir kurban bayramını daha idrak ettiklerini ifade ederek, “ İnşallah bundan sonraki bayramlara da böyle huzurlu sağlıklı bir şekilde kavuşmak nasip olur. Şuanda ülkemizin değişik yerlerinde bizler huzurlu bir şekilde yaşayalım diye nöbet tutan görevini icra eden polislerimiz askerlerimiz var onlara da buradan selam gönderiyoruz. Sağlık sıhhat içerisinde görevlerini ifa etsinler. İnşallah bundan sonraki süreçte bu içinde bulunduğumuz güzel atmosfer devam eder. Milletimiz daim olur, memleketimiz vatanımız daim olur. Hepinize tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah ağız tadı içerisinde bir bayram kutlamış oluruz. Aynı zamanda yola çıkacak olan arkadaşlarımız biraz daha dikkatli olursa İç işleri bakanlığımızın uygulamaya koyduğu kemerin ses getirsin kampanyası var. Buna herkes uyarsa, hem ön koltukta oturan hem arka koltukta oturan arkadaşlarımız dikkat ederse sevdiklerimize güvenli bir şekilde kavuşmuş oluruz.” dedi.


Program daha sonra sırasıyla şehitlik, İl Jandarma Komutanlığı, polis karakolu, çocuk evleri ve huzur evi ziyaret edilerek sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:17
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