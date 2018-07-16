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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:50
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük'e gelen Hüseyin Güngör yönetimindeki 06 GR 407 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Orhan Çelikoğlu'nun kullandığı 78 SS 771 plakalı otomobil ile yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen Kirkille mevkisinde çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Hüdayet Çelikoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Okay ve Emine Güngör, Umut (10), Yunus Emre (8) ve Turan Çelikoğlu, ekipler tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartılan Çelikoğlu'nun cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:50
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. trafik kazası

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