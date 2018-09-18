THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Karabük'te hırsızlık şüphelileri otomobili mezarlıkta bırakıp kaçtı!

Polis ekipleri, hırsızlık ihbarıyla geldiği evden kaçan 4 şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca da şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, mezarlıkta terk edilmiş olarak bulundu.

18 Eylül 2018 Salı 20:50
Karabük'te hırsızlık şüphelileri otomobili mezarlıkta bırakıp kaçtı!

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi’nde bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, söz konusu adrese geldiğinde evden çıkarak otomobille kaçan 2’si kadın 4 şüphelinin peşine düştü. Şüphelilerin bulunduğu otomobil, Karabük Mahallesi Mezarlığı'nda terk edilmiş olarak bulundu.

Bölgedeki cadde ve sokakların giriş ve çıkışları tutuldu. Ekipler çevreyi didik didik aradı, ancak şüphelilerin izine rastlanılmadı. Kiralandığı belirlenen otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekiciye konularak emniyetin otoparkına kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 20:50
  1. Karabük
  2. Aydın
  3. karabük
  4. Haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir’de darbeci FETÖ şüphelisi emekli polise gözaltı
    1. Balıkesir’de darbeci FETÖ şüphelisi..
    2. İsrail Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi..
    3. Negredo'dan Beşiktaş'a mesaj var!
    4. Kral Selman'dan 'anlaşma' yorumu:..
    5. Cimbom sahaya çıkıyor! İşte ilk 11'ler
    6. IFC'den Türkiye'ye 1,1 milyar dolarlık..
    7. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kötü haber
    8. Patlamamış top mermisi bulundu
    9. Avrupa borsaları İngiltere dışında..
    10. Alvaro Negredo’dan Beşiktaş’a teşekkür
    11. Türkiye'den ABD'ye başsağlığı mesajı
    12. 70 yaşındaki Fatma Teyze'den..
    13. Karabük'te hırsızlık şüphelileri..
    14. İstifa eden Enver Yılmaz'ın yerine..
    15. Katar İngiltere'den 33 uçak aldı
    16. ABD'den Münbiç itirafı! YPG'liler hala..
    17. Almanya İç İstihbarat Servisi..
    18. Amerika'dan önemli Münbiç ve YPG..
    19. Süper Lig ekibine haciz şoku!
    20. Katar'dan kritik askeri hamle!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!