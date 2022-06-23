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Yerel Karabük'te heyelan! 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Yerel

Karabük'te heyelan! 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Karabük'te, gece toprak kayması meydana gelen sokaktaki 5 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 13:31:00 -
Karabük'te heyelan! 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta, tepede bulunan evin altındaki alanda, gece heyelan meydana geldi. Gürültüye uyanan mahalleli, durumu polis ve AFAD'a bildirdi.

İhbarla sokağa gelerek incelemelerde bulunan ekipler, heyelanın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekerken, yıkılma ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle 5 evi de boşalttı.

Ekipler, çalışmalarını sürdürürken, yapılacak incelemeye göre evlerle ilgili karar verilecek.

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