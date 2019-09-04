Karabük’te “halk günü” toplantısı Karabük Valiliği tarafından başlatılan "halk günü" toplantısı yapıldı.

Karabük Valiliği tarafından başlatılan "halk günü" toplantısı yapıldı.

Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda, vatandaşların istek, şikayet ve önerileri dinlendi.

Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Yardımcısı Şimşek, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Toplantıya; İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve valilik açık kapı birim sorumlusu katıldı.

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