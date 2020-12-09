  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'te "habersiz" deprem tatbikatı yapıldı
Aktüel

Karabük'te "habersiz" deprem tatbikatı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:13:53 -
Karabük'te "habersiz" deprem tatbikatı yapıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te senaryo gereği 5,8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem için önceden haber verilmeksizin tatbikat yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen tatbikatta, senaryo gereği kent merkezinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem kent merkezi ile diğer ilçelerde de hissedildi.

Deprem sonrası 26 çalışma grubunun intikaliyle tatbikat başladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında İl Özel İdaresi Hamzalar Ek Hizmet Binası'nda acil toplantı düzenlendi.

Gürel, burada yaptığı konuşmada, acil olarak 26 destek grubuyla deprem durumunda nasıl müdahale edileceğini, kimin hangi çalışmayı yapacağını detaylı bir şekilde incelediklerini söyledi.

Tatbikat sayesinde durum gözlemi yaptıklarını aktaran Gürel, şöyle devam etti:

"Daha önce de yapmıştık, aynı zamanda uygulamalı gerçekleştirmiştik. AFAD'ın, UMKE'nin, itfaiyenin kurtarma çalışmaları vardı, bunları görmüştük. Bu gerçekleştirdiğimiz tatbikat biraz daha hazırlıkların kontrolü şeklinde gerçekleşen tatbikattı. Özellikle habersiz yapmamızın sebebi bir afet olduğunda ne kadar bir sürede gelip, ilgili yere intikal edebiliyoruz, bir afete ne kadar hazırız, ne kadar sürede olay yerine ulaşabiliyoruz, olayın ve yaptığımız işin farkında mıyız konularını kontrol ettik.

Kamuda görev yapan bizlerin hazırlıklı olması her şeyden önemli çünkü vatandaş haklı olarak devletinden bir şeyler bekler ve devleti bu anda aciz duruma düşürmemeliyiz. Yani vatandaşımız devletinden yardım beklediği anda bizim onun yanında yer almamız lazım. Bunun bir örneğini İzmir'de yaşadık, kısa sürede bütün ekiplerimizle hızlı bir şekilde müdahale yapıldı. Bu vesileyle İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

Vali Gürel, yapı kalitesi, yapı yönetmelikleri kontrolü gibi birtakım çalışmalarının da yapılması gerektiğine işaret ederek, "İlk önce hizmet grupları bazında gerçekleştireceğimiz tatbikatların ardından yine böyle habersiz uygulamalı ve daha teferruatlı bir deprem tatbikatı gerçekleştireceğiz. Bunu da her an yapabiliriz, tüm grupların hazırlıklı olması bu manada oldukça önemli." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük şok: BAE ve Hafter hesap verecek! Harekete geçtiler
Dünya

Büyük şok: BAE ve Hafter hesap verecek! Harekete geçtiler

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ‘Black Shield' firması tarafından Sudanlı gençlerin, Libya'da iş imkanı vaat ederek, dolandırıldıkları g..
Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar
Dünya

Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük
Ekonomi

Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ekonomisinin yakında dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olacağını anl..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay