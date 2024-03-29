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Yerel Karabük’te gözaltı sayısı 10'a yükseldi!
Yerel

Karabük’te gözaltı sayısı 10'a yükseldi!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 15:06:00 -
Karabük’te gözaltı sayısı 10'a yükseldi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin olarak, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin olarak, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 10 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadaki bir "itiraf" sayfasında Karabük Üniversitesi’ndeki bazı Türk öğrencilerin siyahi öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ya da HIV kaptığı doğrultusundaki iddialar gündeme oturdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Başsavcılık, 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Soruşturma kapsamında; 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüphelilerden F.D. ve E.A. gözaltına alınırken, İstanbul'da olduğu tespit edilen M.E.D.'nin yakalanması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderildi.

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