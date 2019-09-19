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Karabük'te görenleri kahreden olay! "Eşim camiye giderken görmüş"

Karabük Kayabaşı Mahallesi sakinleri, ayakları kesilmiş ölü kedi buldu. Mahalle sakinleri olaya büyük tepki gösterirken, polis yaşanan skandalla ilgili çalışma başlattı.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:17
Karabük'te görenleri kahreden olay! "Eşim camiye giderken görmüş"

Karabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüşolabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kayabaşı Mahallesi Barbaros Caddesi’nde sabah saatlerinde camiye gitmek için çıkan Yunus Yavuz, evinin önünde ayakları olmayan kediyi görüp, eşine haber verdi. Hatice Yavuz da komşularına bildirdi. Mahalle sakinleri, ayakları olmayan kedinin bir aracın altında kaldığını ya da köpeklerin saldırısına uğradığını düşünerek çevrede ayak aradı, ancak sonuç alınamadı.

Bu defa da kediye işkence yapılarak ayaklarının kesilip atıldığını düşünen mahalleli, çöp konteynerleri ve ağaçlık alanları kontrol etti. Ancak yine herhangi bir bulguya rastlanmadı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı. Vatandaşlar, durum hakkında belediyeye de haber verdi.

Hatice Yavuz, "Eşim, camiye giderken görmüş. Acaba bizim kedi yavrularımız mı diye koşup geldim. Baktım ki değil. Görünce çok korktum, yemek bile yiyemedim. Çok üzüldüm" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:17
  1. Karabük
  2. Kayabaşı Mahallesi Barbaros Caddesi
  3. Yunus Yavuz
  4. Hatice Yavuz

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