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Karabük'te feci ölüm! İstiflenmiş ağaç tomrukları altında can verdi

Karabük'te kesim işinde çalışan bir orman işçisi istiflenmiş ağaç tomruklarının üstüne devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:08
Karabük'te feci ölüm! İstiflenmiş ağaç tomrukları altında can verdi

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen tomrukların altında kalan iki orman işçisinden biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kızılkaya bölgesinde kesim işinde çalışan Nihat (56) ve Fevzi Çakır'ın üzerine istiflenmiş ağaç tomrukları devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, tomruk altına kalan işçilerden Nihat Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştığı yerden AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından çıkarılan Fevzi Çakır ise sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:08
  1. AFAD
  2. jandarma
  3. UMKE
  4. Fevzi Çakır
  5. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  6. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü
  7. ağaç tomrukları

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