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Karabük'te feci kazanın ardından korkutan görüntü!

Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkarak çaya uçan kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü öldü. Kimyasal maddenin döküldüğü alanda balık ölümleri yaşandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:38
Karabük'te feci kazanın ardından korkutan görüntü!

Kaza, saat 09.00 sıralarında Karabük- Çankırı karayolu Musaefendi Köprüsü'nde meydana geldi. Çankırı yönüne giden Özcan Tunalı (47) yönetimindeki 77 DD 659 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metreden Çerkeş Çayı'na devrildi. Tankerde bulunan kimyasal madde çaya aktı. 

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel kıyafetler giyerek tankere yaklaştı. Tankerin altında vücudunun bir bölümü su içinde kalan sürücü Özcan Tunalı'nın öldüğü belirlendi. Kimyasal maddenin döküldüğü alanda ise çok sayıda balık ölümleri yaşandı. Yapılan incelemenin ardından Özcan Tunalı'nın cesedi Eskipazar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin cep telefonuyla ulaştığı firma yetkilisinden, tankerin taşıdığı kimyasal maddenin su arıtmada kullanılan 'Demir 3 Klorür' olduğunu öğrendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:38
  1. Karabük
  2. Çankırı
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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