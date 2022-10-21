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Yerel Karabük'te feci kaza: 13 kişi yaralandı
Yerel

Karabük'te feci kaza: 13 kişi yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Meydana gelen kazada 13 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 03:37:00 -
Karabük'te feci kaza: 13 kişi yaralandı

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 37 AAB 114 plakalı minibüs, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Akören köyü Bahçeli mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve sağlık ekiplerince Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan minibüsteki 13 kişiden 6'sı, buradaki müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki bir tekstil firmasında çalıştığı öğrenildi.

 

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