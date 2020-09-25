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Aktüel Karabük'te DEAŞ operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı
Aktüel

Karabük'te DEAŞ operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:28:52 -
Karabük'te DEAŞ operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte ikamet eden 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu M.S.J.M.A, A.A.M.M, A.A.İ.A. ve S.J.M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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