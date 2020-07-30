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Aktüel

Karabük'te bir kişi silahla yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 17:29:22 -
Karabük'te bir kişi silahla yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde hayvan otlatırken vurulan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Çukurören köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan Ramazan Bade, av tüfeği ile vurularak yaralandı.

Durumu fark eden eşi, jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bacağından yaralanan Bade'yi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Bade'nin, birbirlerini ısırmaya çalışan köpekleri ayırırken kendi av tüfeği ile kazara vurulduğu iddia edildi.


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