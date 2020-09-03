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Aktüel Karabük'te bir apartman karantinaya alındı
Aktüel

Karabük'te bir apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 00:37:35 -
Karabük'te bir apartman karantinaya alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Dostlar Sitesi Karanfil Apartmanı için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahsi geçen apartmanda birden fazla pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren 14 gün karantina kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Apartmanda giriş çıkışların sınırlandırıldığının aktarıldığı açıklamada, burada oturan kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde çalışanların karantina süresince izinli sayılacağı bildirildi.

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