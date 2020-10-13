  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'te bayılma numarası yaparak para isteyen kişi yakalandı
Aktüel

Karabük'te bayılma numarası yaparak para isteyen kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:07:30 -
Karabük'te bayılma numarası yaparak para isteyen kişi yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te bayılma numarası yaparak vatandaşlardan para istediği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir kişinin sokakta bayıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gitti.

Ambulans talep eden polis ekipleri, bu sırada yerde yatan İbrahim K'nin durumundan şüphelenerek araştırma yaptı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve vatandaşların ifadelerinden yola çıkan ekipler, İbrahim K'nin bayılma numarası yaptığını ve hasta olduğunu belirttiği kişilerden para talep ettiğini belirledi.

Polis ekipleri, üzerinde yaptıkları aramada çok sayıda ilaç ele geçirdikleri şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?
Medya

Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?

İlk sezonunda izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi ikinci sezona da fırtına gibi başladı. Dizi yeni sezonda izleyicilere sanki yeni ..
İsveçli bakan ne yapacağını şaşırdı! Çavuşoğlu yüzüne baka baka söyledi
Gündem

İsveçli bakan ne yapacağını şaşırdı! Çavuşoğlu yüzüne baka baka söyledi

İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşının yüzüne karşı "Siz kimden ..
Bomba kulisi paylaştı: Bence muhalefetin adayı...
Siyaset

Bomba kulisi paylaştı: Bence muhalefetin adayı...

Aldığı duyumu köşesine taşıyan gazeteci Abdülkadir Selvi, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olabilec..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay