Karabük’te 523 özel hareket polisi mezun oldu

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 19/3 dönem 523 özel hareket polisi, törenle mezun oldu.



POMEM Spor Salonu'nda yapılan yemin törenine, Vali Fuat Gürel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 25 ve 26. Dönem Bursa Milletvekiliği yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Danışmanı Bennur Karaburun, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı J. Albay Ali Sefa Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.





Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle dün olduğu gibi bugün de birçok saldırının ve tehdidin hedefi olmaya devam ettiğini söyledi. Polis adaylarına seslenen Gürel , "Bugünden itibaren ülkemizin dört bir tarafında görev yapacak ve çok farklı nitelikteki suç ve suçlularla mücadele edeceksiniz. Unutmayınız ki görev süreniz boyunca emir alacağınız tek yer amirleriniz, uyacağınız tek şey devletin kanunlarıdır. Sizlerin her biri özel seçilerek buralara geldiniz, mesleğinizle ilgili gerekli teknik ve taktik eğitimleri aldınız, en iyi şekilde eğitildiniz. Fakat bu meslekte başarılı olmanızın en önemli sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyatınız, inancınız, vatan ve bayrak sevginizdir. İnanıyorum ki sizler, sizleri yetiştirip büyüten ailelerinize, hocalarınıza ve milletinize layık birer polis olacak ve bu vatanı canınız pahasına savunacaksınız. Geçmişte ve 15 Temmuz günü olduğu gibi milletimiz ve devletimizin huzur ve bekasını hedef alan her türlü şer odağını bozguna uğratacaksınız, bizler de sizlerin başarılarıyla her zaman gurur duyacağız. Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren özel harekât polislerine Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi. Yoğun coşku ve duygunun hâkim olduğu mezuniyet programı, 19/3 dönem özel harekât polislerinin yemin etmelerinin ardından son buldu." dedi.