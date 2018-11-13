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Karabükspor'un eski yöneticileri para cezasına çarptırıldı

Zor dönemlerden geçen 1. Lig takımı Kardemir Karabükspor'da 6 eski yönetici, 517 bin 725'şer lira para cezasına çarptırıldı.

13 Kasım 2018 Salı 23:24
Karabükspor'un eski yöneticileri para cezasına çarptırıldı

Kardemir Karabükspor'un 6 eski yöneticisi, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olmak" suçlamasıyla 517 bin 725'şer lira para cezasına çarptırıldı. Karabük İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hazır bulunan müşteki ve sanık avukatlarının son savunmaları ve talepleri alındı.

Son dakika'nın haberine göre; kararını açıklayan mahkeme, davaya konu olan 517 bin 725 liralık çekin karşılıksız kalması nedeniyle, üzerlerine atılı "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olmak" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanıkların her birini 517 bin 725 TL olmak üzere toplam 3 milyon 106 bin 350 lira adli para cezasına çarptırdı.

"Kim işçinin alın terini heba ettiyse hesap verir"

Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, kulübün eski yöneticiler tarafından borç batağına sürüklendiğini, kendisinden bir önceki yönetimin de bunu yargıya taşıdığını söyledi. Soruşturma sürecini yakından takip ettiklerini belirten Yüksel, "Karabükspor bir işçi takımıdır, işçinin alın terinden kesilen aidatlarla yaşamaktadır. Kim işçinin alın terini heba etti, usulsüz kullandıysa ya da göz yumduysa hesabını eninde sonunda hukuk önünde verecektir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 23:24
  1. Karabük
  2. Kardemir
  3. Kardemir Karabükspor
  4. Karabükspor
  5. Mehmet Yüksel
  6. Karabük İcra Ceza Mahkemesi

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